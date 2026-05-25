اجتماع إفريقي طارئ برئاسة مصر لمواجهة تفشي الإيبولا

الإثنين، 25-05-2026 08:44 م
الوكيل الإخباري-    ترأس وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار اجتماعا وزاريا رفيع المستوى للجنة الوزارية العليا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لمرض الإيبولا.اضافة اعلان


حضر الاجتماع الذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، ومدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض جان كاسيا، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات سانيا نيشتار، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف، إلى جانب وزراء الصحة الأعضاء في اللجنة وممثلي الدول الأفريقية.
 
 


