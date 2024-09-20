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اجتماع بريطاني طارئ لمناقشة الوضع في لبنان

العلم البريطاني
العلم البريطاني
الجمعة، 20-09-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري-    ترأس وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا للجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا) لمناقشة الوضع المتوتر في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد كبير بين إسرائيل وحزب الله.

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ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية عن مصادر حكومية، قولها، إن لامي ووزراء آخرين اجتمعوا صباح اليوم لضمان استعداد المملكة المتحدة لأي تطورات قد تستدعي إجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان.


وأكدت المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن لامي يسعى إلى ضمان جاهزية المملكة المتحدة لمواجهة أي مستجدات محتملة في هذا السياق.

 
gnews

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