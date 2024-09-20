اجتماع بريطاني طارئ لمناقشة الوضع في لبنان

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا للجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا) لمناقشة الوضع المتوتر في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد كبير بين إسرائيل وحزب الله.

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ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية عن مصادر حكومية، قولها، إن لامي ووزراء آخرين اجتمعوا صباح اليوم لضمان استعداد المملكة المتحدة لأي تطورات قد تستدعي إجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان.