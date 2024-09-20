اجتماع بريطاني طارئ لمناقشة الوضع في لبنان

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية عن مصادر حكومية، قولها، إن لامي ووزراء آخرين اجتمعوا صباح اليوم لضمان استعداد المملكة المتحدة لأي تطورات قد تستدعي إجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان.
وأكدت المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن لامي يسعى إلى ضمان جاهزية المملكة المتحدة لمواجهة أي مستجدات محتملة في هذا السياق.
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