اجتماع سعودي إيراني صيني في طهران

وفي التفاصيل، عُقد في طهران اليوم الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة اتفاق بكين، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ومشاركة الوفد السعودي برئاسة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، والوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية مياو دييو.
وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما.
كما رحّبت السعودية وإيران بالدور الإيجابي المستمر للصين، وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين، وأكدت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها المملكة وإيران نحو تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
ورحبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يُتيحه من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة، مُشيرة إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خاصة في ظل التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يُهدّد أمنها وأمن العالم.
كما أعرب المشاركون عن ترحيبهم بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، والتي مكنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 210 آلاف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال عام 2025.
ورحبوا أيضًا بالتقدم المُحرز في الحوارات البحثية والتعليمية والإعلامية والثقافية والفكرية بين المراكز والأفراد السعوديين والإيرانيين، مُعربين عن ارتياحهم لتبادل الوفود بين المملكة وإيران والمشاركة في فعاليات كلٍّ منهما في المجالات المذكورة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق
-
بوتين: روسيا ستكمل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها
-
بوتين يعين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية
-
ترامب يتحدث عن لجوء شركاء الناتو إليه للوساطة مع أردوغان
-
مستشارة البيت الأبيض: تهديدات ترامب أخافت مادورو
-
وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا
-
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
-
30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي في اليابان