اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

الوكيل الإخباري- من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بشأن الأوضاع في فلسطين، بطلب من الجزائر.

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ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه في قطاع غزة، وعدوانا عسكريا بالضفة الغربية المحتلة.