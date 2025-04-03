الخميس 2025-04-03 06:40 م
 

اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن
 
الخميس، 03-04-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-  من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بشأن الأوضاع في فلسطين، بطلب من الجزائر.

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ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه في قطاع غزة، وعدوانا عسكريا بالضفة الغربية المحتلة.


ويأتي الطلب الجزائري كذلك “بعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من طرف المستعمرين في الضفة الغربية”.

 
gnews

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