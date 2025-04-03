اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه في قطاع غزة، وعدوانا عسكريا بالضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الطلب الجزائري كذلك “بعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من طرف المستعمرين في الضفة الغربية”.
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