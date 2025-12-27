الأحد 2025-12-28 12:47 ص

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال الأحد

ا
أرشيفية
السبت، 27-12-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين الأحد، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

ويؤكد الاجتماع، الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.


كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز الموقف العربي المشترك في مواجهة هذه الخطوة، والتأكيد على التضامن الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


