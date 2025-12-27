اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال الأحد

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين الأحد، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

اضافة اعلان



ويؤكد الاجتماع، الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.