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اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية




 

السبت، 10-08-2024 07:26 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إنه سيعقد اجتماعا للجنة الطوارئ، لمناقشة تفشي وباء الجدري يوم الأربعاء المقبل.


وقال في بيان: "ستزودني اللجنة بآرائها حول ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تقدم لي المشورة بشأن التوصيات المؤقتة حول كيفية الوقاية من المرض والحد من انتشاره بشكل أفضل وإدارة الوضع العالمي".


وحسب الصحة العالمية، تنجم تفشيات الجدري عن سلالات مختلفة من الفيروسات تسمى الفروع الحيوية، وهو فرع جديد من الفرع 1، يسمى الفرع (1 باء)، والذي يسبب مرضا أكثر خطورة من الفرع رقم 2، وتم تأكيد وجود الفرع (1 باء) في كينيا ورواندا وأوغندا".

 

بترا

gnews

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