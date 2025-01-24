اجتماع في مجلس الأمن بشأن أطفال غزة

وقال فليتشر، إنه خلال الخمسة عشر شهرا الماضية "قُتل الأطفال وجُوعوا وتجمدوا حتى الموت، وشُوهوا وتيتموا وانفصلوا عن أسرهم، مشيرا إلى أن التقديرات المتحفظة تفيد بأن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة، كما لقي بعض الأطفال حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى، ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة"
وأضاف المسؤول الأممي، أن الأطفال فقدوا تعليمهم ومدارسهم، وأن المصابين بأمراض مزمنة عانوا للوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها ولم يتمكن الكثيرون من ذلك. مضيفا أن الكثيرين من الأطفال واجهوا العنف الجنسي، وأن الفتيات واجهن إهانة لكرامتهن بعدم توفر رعاية ومستلزمات الدورة الشهرية.
وذكر توم فليتشر، أن مليون طفل في غزة يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية ودعم نفسي واجتماعي لعلاجهم من الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية، مشددا على إن جيلا قد أصيب بالصدمة.
وقال فليتشر، إن الأمم المتحدة وشركاءها يغتنمون كل الفرص التي يقدمها وقف إطلاق النار لتوسيع نطاق الاستجابة بأنحاء قطاع غزة، مذكرا أن الوصول الإنساني الآمن بدون عوائق وغياب الأعمال العدائية والتوقف شبه التام للنهب الإجرامي، خلال الأيام الماضية، قد حسّن بشكل كبير قدرة وكالات الإغاثة على العمل.
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