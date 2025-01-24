اجتماع في مجلس الأمن بشأن أطفال غزة

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الليلة اجتماعا بشأن أوضاع الأطفال في غزة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية، توم فليتشر.

اضافة اعلان



وقال فليتشر، إنه خلال الخمسة عشر شهرا الماضية "قُتل الأطفال وجُوعوا وتجمدوا حتى الموت، وشُوهوا وتيتموا وانفصلوا عن أسرهم، مشيرا إلى أن التقديرات المتحفظة تفيد بأن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة، كما لقي بعض الأطفال حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى، ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة"



وأضاف المسؤول الأممي، أن الأطفال فقدوا تعليمهم ومدارسهم، وأن المصابين بأمراض مزمنة عانوا للوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها ولم يتمكن الكثيرون من ذلك. مضيفا أن الكثيرين من الأطفال واجهوا العنف الجنسي، وأن الفتيات واجهن إهانة لكرامتهن بعدم توفر رعاية ومستلزمات الدورة الشهرية.