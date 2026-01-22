اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن الملفين السياسي والإنساني في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعد الأمين العام في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري.

