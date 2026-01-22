الخميس 2026-01-22 10:36 م

اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن الدولي
 
الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن الملفين السياسي والإنساني في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعد الأمين العام في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري.

وقال خياري، إن الفترة الحالية في سوريا حرجة، والوضع على الأرض لا يزال متوترًا للغاية يشوبه تبادل لإطلاق النار واشتباكات بين القوات الحكومية و"قسد" في أجزاء من محافظة الحسكة ومشارف عين العرب المعروفة باسم كوباني.

 
 


