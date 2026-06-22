اجتماع لقادة القوى الأوروبية الكبرى لمناقشة الحرب في أوكرانيا

وقالت الحكومة الإيطالية إنّ رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا.
وجاء الإعلان عن انعقاد الاجتماع قبل وقت قليل من إعلان رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر أنّه سيستقيل من منصبه وسيواصل تسيير شؤون البلاد حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة، ما يعني أنّه لا يزال بإمكانه حضور اللقاء.
وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وقال المستشار الألماني فريديريش ميرتس إنّ الاجتماع سيُعقد هذا الأسبوع، من دون تحديد التاريخ.
وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.
كذلك، اتفق اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.
ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.
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