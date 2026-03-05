اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن عقد الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي يوم غد الخميس عبر تقنية الفيديو لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

اضافة اعلان