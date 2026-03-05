اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

وأوضح البديوي بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء أن الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
