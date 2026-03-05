الخميس 2026-03-05 01:24 ص

اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري-   أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن عقد الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي يوم غد الخميس عبر تقنية الفيديو لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة.

وأوضح البديوي بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء أن الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

 
 


