اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية اليوم

الأحد، 08-03-2026 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة، بطلب من الأردن ودول عربية.اضافة اعلان


ويأتي الاجتماع الوزاري بناء على طلب الأردن والسعودية والبحرين وعُمان وقطر والكويت ومصر، لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجمات الإيرانية ضدّ دول عربية بأنها "خطيرة.

وقال أبو الغيط إن الهجمات التي يتم تنفيذها من جانب إيران هي هجمات مدانة بالكامل، وليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل هي أيضا اعتداء على مبادئ حسن الجوار.

وحذر أبو الغيط من أن الهجمات الإيرانية "تخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتُحدث شرخا عميقا بين إيران وهذا الجوار، سيترك أثرا عميقا في مستقبل الأيام".
 
 


