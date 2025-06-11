الأربعاء 2025-06-11 12:49 م
 

احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة

كريستينا كيرشنر تشكك في الحكم وتعتبر دوافعه سياسية
كريستينا كيرشنر تشكك في الحكم وتعتبر دوافعه سياسية
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-  أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين -أمس الثلاثاء- حكما بسجن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 6 سنوات ومنعها نهائيا من تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية إدانتها بالفساد عندما كانت على رأس السلطة في البلاد، مما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة بوينس آيرس.اضافة اعلان


واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية "استندت إلى أدلة دامغة" بحق كيرشنر التي تولت الرئاسة من 2007 ولغاية 2015.

ويمنع هذا الحكم فرنانديز من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في بوينس آيرس هذا الخريف، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملتها.

وطلبت المحكمة من وزارة الأمن الأرجنتينية إنشاء مركز احتجاز لفرنانديز، البالغة من العمر 72 عاما. لكن محاميها كارلوس قال إنه طلب السماح لفرنانديز بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية نظرًا لسنها.

الجزيرة
 
gnews

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