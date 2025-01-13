احتجاجات في بلجيكا بسبب خطط الحكومة لخفض المعاشات التقاعدية

الوكيل الإخباري- بدأت احتجاجات حاشدة اليوم الاثنين وسط العاصمة بروكسل ضد خطط الحكومة المستقبلية لخفض المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.



أفاد بذلك مراسل وكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "تريد الحكومة مهاجمة معاشات العمال بشكل مباشر وتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة في الخدمات العامة".



وبحسب شعارات لافتات اتحاد النقابات العمالية البلجيكية فإن الحكومة، التي يجري تشكيلها حاليا، تعتزم توفير نحو 3 مليارات يورو سنويا على المعاشات التقاعدية وحدها، ويقول الاتحاد إن العمال سوف يدفعون الثمن، حيث هتف ممثلوه "ابعد يديك عن معاشي التقاعدي".

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وبحسب رأيهم فإن العمال قد يخسرون جزءا كبيرا من دخلهم بعد التقاعد نتيجة لتصرفات مجلس الوزراء المستقبلي.

RT