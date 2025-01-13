احتجاجات في بلجيكا بسبب خطط الحكومة لخفض المعاشات التقاعدية

أفاد بذلك مراسل وكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "تريد الحكومة مهاجمة معاشات العمال بشكل مباشر وتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة في الخدمات العامة".
وبحسب شعارات لافتات اتحاد النقابات العمالية البلجيكية فإن الحكومة، التي يجري تشكيلها حاليا، تعتزم توفير نحو 3 مليارات يورو سنويا على المعاشات التقاعدية وحدها، ويقول الاتحاد إن العمال سوف يدفعون الثمن، حيث هتف ممثلوه "ابعد يديك عن معاشي التقاعدي".
وبحسب رأيهم فإن العمال قد يخسرون جزءا كبيرا من دخلهم بعد التقاعد نتيجة لتصرفات مجلس الوزراء المستقبلي.
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