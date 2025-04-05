احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة.. وعائلات الأسرى تناشد ترامب

وقال: "هناك، في هنغاريا اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضاء عطلة نهاية الأسبوع ضيفا على فيكتور أوربان. دولة إسرائيل في حالة حرب.. 59 أسيرا إسرائيليا محتجزون في أنفاق حماس منذ 547 يوما. وجنود الاحتياط يخدمون مئات الأيام. هو في هنغاريا. صورة نتنياهو في بودابست هي عكس الصورة هنا تماما: حشد ضخم من محبي الديمقراطية يقاتلون من أجل صورة دولة إسرائيل".
وأضاف: "المجر نموذج نتنياهو: دولة غيرت وجهها من ديمقراطية إلى دولةٍ تآكل فيها النظام القضائي، وتغير الدستور، وانعدمت فيها استقلالية الإعلام - هذا هو نموذج نتنياهو".
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