الأحد 2025-04-06 12:38 ص
 

احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة.. وعائلات الأسرى تناشد ترامب

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-04-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-   شهدت إسرائيل ليلة السبت موجة احتجاجات جديدة حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى ومنددين بأداء حكومة بنيامين نتنياهو.

اضافة اعلان

 

وتحدث نائب وزير الأمن العام السابق، عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، في المظاهرة مشيرا إلى تحركات الحكومة لتقويض الديمقراطية في هنغاريا، التي زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

وقال: "هناك، في هنغاريا اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضاء عطلة نهاية الأسبوع ضيفا على فيكتور أوربان. دولة إسرائيل في حالة حرب.. 59 أسيرا إسرائيليا محتجزون في أنفاق حماس منذ 547 يوما. وجنود الاحتياط يخدمون مئات الأيام. هو في هنغاريا. صورة نتنياهو في بودابست هي عكس الصورة هنا تماما: حشد ضخم من محبي الديمقراطية يقاتلون من أجل صورة دولة إسرائيل".

وأضاف: "المجر نموذج نتنياهو: دولة غيرت وجهها من ديمقراطية إلى دولةٍ تآكل فيها النظام القضائي، وتغير الدستور، وانعدمت فيها استقلالية الإعلام - هذا هو نموذج نتنياهو".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي ستارمر وماكرون يناقشان الرسوم الجمركية الأمريكية ويحذران من تبعاتها

علم مصر

عربي ودولي مصر تظفر برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

عربي ودولي زيلنسكي يرحب بالتقدم الملموس بشأن نشر قوة أوروبية في أوكرانيا

نتنياهو وترامب

عربي ودولي مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيناقش مع ترمب التهديد الإيراني

ارشيفية

فلسطين اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال شمال الضفة

ارشيفية

عربي ودولي احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة.. وعائلات الأسرى تناشد ترامب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

عربي ودولي العراق.. السوداني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

رئيس الشاباك رونين بار

فلسطين الاعلام العبري: التسريبات توقفت منذ إخراج بار من مفاوضات الأسرى



 
 





الأكثر مشاهدة