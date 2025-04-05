احتجاجات واسعة في إسرائيل ضد الحكومة.. وعائلات الأسرى تناشد ترامب

الوكيل الإخباري- شهدت إسرائيل ليلة السبت موجة احتجاجات جديدة حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى ومنددين بأداء حكومة بنيامين نتنياهو.

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