احتجاز أشخاص من دائرة نتنياهو.. وشكوك حول "تعمد" تسريب معلومات من مكتبه

الوكيل الإخباري-احتجزت السلطات الإسرائيلية عدة أشخاص بشبهة تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة.



وجاءت هذه التقارير بعد أن رفع قاضي التحقيق جزئيًا الحظر الإعلامي المفروض على القضية. وأشار القاضي إلى أن التسريب قد يُعرّض أهداف إسرائيل العسكرية في قطاع غزة للخطر.



ونفى مكتب نتنياهو تقارير إعلامية أفادت بأن موظفيه من بين المحتجزين.

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