 
السبت 2024-11-02 12:49 م
 

احتجاز أشخاص من دائرة نتنياهو.. وشكوك حول "تعمد" تسريب معلومات من مكتبه

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 02-11-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري-احتجزت السلطات الإسرائيلية عدة أشخاص بشبهة تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة.

وجاءت هذه التقارير بعد أن رفع قاضي التحقيق جزئيًا الحظر الإعلامي المفروض على القضية. وأشار القاضي إلى أن التسريب قد يُعرّض أهداف إسرائيل العسكرية في قطاع غزة للخطر.

ونفى مكتب نتنياهو تقارير إعلامية أفادت بأن موظفيه من بين المحتجزين.

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وطالب رئيس الوزراء برفع الحظر الإعلامي فورا، قائلاً إن "هذا الحظر لا يخدم سوى التغطية على التشويه المتعمد لمكتب رئيس الوزراء"، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للحكومة.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قال إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو.

وأضاف الموقع أن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.

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