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احتجاز سوري في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود ألمان

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 14-09-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   ألقى محققون في ولاية بافاريا الألمانية القبض على شخص سوري (27 عاماً)، بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود في الجيش الألماني في منطقة أوبرفرانكن، حسبما أعلن الادعاء العام في ميونيخ، امس الجمعة.

وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في أن المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين خلال استراحة الغداء الخاصة بهم في وسط مدينة هوف. وكان المشتبه به قد اشترى بالفعل تلك الأسلحة.

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ويفترض المحققون أنه يتبنى آيديولوجية متطرفة، وكان يهدف من الهجوم إلى زعزعة استقرار السكان وإحداث ضجة.
ووفقاً للبيانات، يواجه السوري اتهامات بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرّض الدولة للخطر. ومع ذلك، فإن افتراض البراءة يظل سارياً حتى إثبات الإدانة النهائية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

 
gnews

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