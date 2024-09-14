احتجاز سوري في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود ألمان

وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في أن المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين خلال استراحة الغداء الخاصة بهم في وسط مدينة هوف. وكان المشتبه به قد اشترى بالفعل تلك الأسلحة.
ووفقاً للبيانات، يواجه السوري اتهامات بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرّض الدولة للخطر. ومع ذلك، فإن افتراض البراءة يظل سارياً حتى إثبات الإدانة النهائية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
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