احتجاز سوري في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود ألمان

الوكيل الإخباري- ألقى محققون في ولاية بافاريا الألمانية القبض على شخص سوري (27 عاماً)، بتهمة التخطيط لمهاجمة جنود في الجيش الألماني في منطقة أوبرفرانكن، حسبما أعلن الادعاء العام في ميونيخ، امس الجمعة.



وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في أن المتهم أراد قتل أكبر عدد ممكن من الجنود بساطورين خلال استراحة الغداء الخاصة بهم في وسط مدينة هوف. وكان المشتبه به قد اشترى بالفعل تلك الأسلحة.

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