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اختار البقاء للاعتناء بالمسنين .. مقتل أمريكي بقصف إسرائيلي على لبنان

آثار القصف الإسرائيلي على لبنان
آثار القصف الإسرائيلي على لبنان
الخميس، 03-10-2024 10:03 ص
الوكيل الإخباري- لقي أمريكي من منطقة ديربورن بولاية ميشيغان حتفه في غارة جوية إسرائيلية في لبنان، حسبما أعلنت ابنته وصديقه وعضوة الكونغرس الأميركي التي تمثل منطقته.اضافة اعلان


وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، أمس الأربعاء، إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفا أنه مواطن أميركي من أصل فلسطيني وكان من ناخبي عضوة الكونغرس الأميركي.

وقالت ابنته نادين جواد في بيان بعد وفاة أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء "(لقي حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة". وأضافت أنه في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض "نشعر بحزن بالغ لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان".

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gnews

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