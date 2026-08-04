اختتام مفاوضات اليوم الأول في روما بين لبنان وإسرائيل

في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة، فيما اتهمه رئيس الحكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.
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