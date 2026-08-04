الثلاثاء 2026-08-04 11:42 م

اختتام مفاوضات اليوم الأول في روما بين لبنان وإسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:30 م
الوكيل الإخباري-   اختتمت في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن.اضافة اعلان


في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة، فيما اتهمه رئيس الحكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.
 
 


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