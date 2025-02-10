اختراق الهاكرز المصري للتلفزيون الإسرائيلي يثير تفاعلا

الوكيل الإخباري- اخترق أحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان البث المباشر للقناة 14 الإسرائيلية وبث عليها النشيد الوطني المصري ورسالة حول استنكار لتهجير سكان غزة.

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ووفقا لفيديو متداول لم يثبت صحته التأكد من صحته حتى هذه اللحظة ظهر على الشاشة شريط كتب عليه تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان.



كما ظهر على الشريط السفلي لشاشة القناة عبارة تتضمن "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".



وبث الهاكرز المصري صورة العلم المصري ورسالة في شريط الأخبار قال فيها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم"، وذلك بعد الرفض العربي الواسع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.