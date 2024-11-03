 
الأحد 2024-11-03 09:14 ص
 

اختطاف عماد أمهز .. ماذا عثرت الأجهزة الأمنية داخل منزله؟

لحظة اختطاف القبطان اللبناني
لحظة اختطاف القبطان اللبناني
الأحد، 03-11-2024 08:18 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل جديدة متعلقة بعملية اختطاف القبطان البحري عماد أمهز بالبترون في لبنان.اضافة اعلان


وأفادت الوسائل بأن "عملية الكومندوز الإسرائيلية في البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جندياً إسرائيلياً بينهم مدنيان".

ولفتت إلى أن "عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار".

وقالت إن "القوى الأمنية اللبنانية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي".

وأضافت: "القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون لكن إسرائيل حذفت المعلومات عن بُعد".

وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أفادت، السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت عماد أمهز.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن أهالي المنطقة في البترون قولهم إن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات ابتعد عن هذا الأمر عند فتح باب الثلاجة.. يزيد من استهلاك الكهرباء

الاجتماع الأول للجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال الاردن

أخبار محلية الفناطسة: خطة الاتحاد تسعى لتفعيل دور الشباب في العمل النقابي

الشهيد يحيى السنوار

عربي ودولي رسالة من السنوار وصلت متأخرة لعائلته عن مرافقه الشخصي

تعبيرية

عربي ودولي مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية أمريكية - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية التربية تنعى الطالب سند الشرفات

القاذفة الأميركية من طراز بي-52

عربي ودولي بعد أن وصلت للشرق الأوسط ..ماذا تعرف عن قاذفة "بي-52" الفتاكة ؟

تعبيرية

أخبار محلية خمس إصابات بحوادث متفرقة خلال نهاية الأسبوع

لحظة اختطاف القبطان اللبناني

عربي ودولي اختطاف عماد أمهز .. ماذا عثرت الأجهزة الأمنية داخل منزله؟



 


الأكثر مشاهدة