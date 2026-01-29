اختفاء 3 سياح روس في مصر

الوكيل الإخباري- أكد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية اختفاء ثلاثة سياح روس في القاهرة، غادروا فندقهم يوم الاثنين الماضي ولم يعودوا حتى الآن.



وقال المصدر إن السياح المفقودين هم: فلاديسلاف ريفينكو، ونيكيتا تالانوف، وألكسندر كوستينكو، وصلوا إلى مصر قادمين من مدينة يكاترينبورغ الروسية في 21 يناير الجاري، وكان من المقرر أن يغادروا شرم الشيخ بعد ستة أيام من وصولهم.

قال بافل ريفينكو، والد السائح المفقود فلاديسلاف: "ابني وصديقه لم يعودا للاتصال بنا منذ ثلاثة أيام"، مضيفًا أن آخر مرة تحدث خلالها فلاديسلاف مع عائلته كانت من مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الواقعة غرب القاهرة.



وأشار الأب إلى أن شركة الطيران المصرية "ريد سي إيرلاينز" أرسلت إشعارًا يوم 28 يناير يفيد بعدم حضور الشابين على متن رحلة العودة المقررة إلى روسيا، ما أثار قلق العائلتين ودفعهما إلى التحرك فورًا للإبلاغ عن اختفائهما.



تتواصل جهود البحث عن السياح الثلاثة بالتنسيق بين السفارة الروسية في القاهرة والسلطات الأمنية المصرية، فيما تناشد عائلات المفقودين الجهات المعنية بتكثيف عمليات البحث والعثور على أبنائهم في أسرع وقت ممكن.



ويُعتقد أن السياح الثلاثة كانوا يقضون إجازتهم بين منتجع شرم الشيخ والقاهرة، قبل أن يفقد الاتصال بهم فجأة، في حادثة أثارت مخاوف واسعة داخل الأوساط السياحية الروسية ومصرية على حد سواء.