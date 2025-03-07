ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية في شباط

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية، بلغ 127.1 نقطة في شباط الماضي، بزيادة 1.6 بالمئة عن كانون الثاني الماضي، وارتفاع بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.
ووفقًا لتقرير "الفاو"، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.6 بالمئة عن كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، وذلك بسبب المخاوف من نقص الإمدادات العالمية في موسم 2024/2025، خصوصًا مع توقعات انخفاض الإنتاج في الهند وتأثر المحاصيل في البرازيل بظروف جوية غير مواتية.
كما زادت أسعار الألبان بنسبة 4.0 بالمئة، مدعومة بارتفاع الطلب على الواردات الذي تجاوز الإنتاج في المناطق المصدرة الرئيسية.
أما أسعار الزيوت النباتية، فقد سجلت 156.0 نقطة في شباط الماضي، بزيادة 2.0 بالمئة عن كانون الثاني الماضي، وبارتفاع نسبته 29.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بسبب قيود العرض الموسمية في جنوب شرق آسيا والطلب القوي على الديزل الحيوي.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.7 بالمئة، مدفوعًا بزيادة أسعار القمح نتيجة نقص الإمدادات من روسيا والمخاوف بشأن ظروف المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية.
في المقابل، انخفضت الأسعار العالمية للأرز بنسبة 6.8 بالمئة في شباط الماضي، نتيجة وفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات. كما استقرت أسعار اللحوم عند 118.0 نقطة، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 بالمئة، إذ تراجعت أسعار لحوم الدواجن بسبب وفرة الإمدادات، في حين ظلت أسعار لحوم الأغنام والأبقار ثابتة بدعم من الطلب العالمي القوي.
وتوقعت "الفاو" زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 796 مليون طن، بزيادة 1 بالمئة عن العام السابق، مدعومًا بتحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في فرنسا وألمانيا.
كما توقعت المنظمة أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن (بمكافئ الأرز المطحون) في موسم 2024/2025، بفضل الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.
بترا
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