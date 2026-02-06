ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لمستوى قياسي

ونقلت صحيفة الغارديان عن بيانات شركة الرهن العقاري هاليفاكس، أن الأسعار حققت نمواً بنسبة 1بالمئة، ليصل متوسط تكلفة المنزل إلى 300,077 جنيهاً إسترلينياً وفق هاليفاكس.
وأوضحت أماندا بريدن، مسؤولة قسم الرهون العقارية في هاليفاكس، أن السوق دخل عام 2026 بثبات، مشيرة إلى أن الرقم القياسي الجديد يمثل علامة فارقة، لكن القدرة على تحمل التكاليف ما زالت تشكل تحديًا للعديد من المشترين المحتملين.
وتوقعت أن تواصل الأسعار ارتفاعها بنحو 1 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال العام.
