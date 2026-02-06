ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لمستوى قياسي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي لتتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني لأول مرة في كانون الثاني 2026، مع تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.7 بالمئة، وهي أسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 2024 حين ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 بالمئة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن بيانات شركة الرهن العقاري هاليفاكس، أن الأسعار حققت نمواً بنسبة 1بالمئة، ليصل متوسط تكلفة المنزل إلى 300,077 جنيهاً إسترلينياً وفق هاليفاكس.



وأوضحت أماندا بريدن، مسؤولة قسم الرهون العقارية في هاليفاكس، أن السوق دخل عام 2026 بثبات، مشيرة إلى أن الرقم القياسي الجديد يمثل علامة فارقة، لكن القدرة على تحمل التكاليف ما زالت تشكل تحديًا للعديد من المشترين المحتملين.