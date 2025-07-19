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ارتفاع حصيلة أعمال العنف في السويداء السورية إلى 940 قتيلا

السويداء
السويداء
 
السبت، 19-07-2025 02:21 م
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا إلى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.اضافة اعلان


كما أفاد المرصد بأن الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.

وشهدت محافظة السويداء أعمال عنف منذ نحو أسبوع في أعقاب اشتباكات بين مقاتلي العشائر البدوية وفصائل من الدروز.

وأكّد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكلت انعطافاً خطيراً، إذ كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع، مشدداً على أن قوة الدولة تنبع من تماسك شعبها ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية وترابط مصالحها الوطنية.
 
 
gnews

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