ارتفاع حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا.

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ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات عند الساعة (22:04 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 21.9 كيلومتراً، وعلى مسافة نحو 200 كيلومتر من كراكاس، تلاه بعد 39 ثانية زلزال ثانٍ بقوة 7.5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات، أعقبته نحو عشرين هزة ارتدادية.



وقالت الهيئة الأميركية لرصد الزلازل إن ما حدث يُعد "زلزالاً مزدوجاً"، محذرة من أن تبعاته قد تكون جسيمة، مع ترجيحات بارتفاع حصيلة الضحايا واتساع حجم الأضرار.



وأضافت أن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن، وتحديداً منذ زلزال عام 1900 الذي بلغت قوته 7.7 درجات وتسبب بأضرار كبيرة.