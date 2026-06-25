الخميس 2026-06-25 10:22 م

ارتفاع حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا

ب
أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 08:55 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا.

اضافة اعلان


ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات عند الساعة (22:04 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 21.9 كيلومتراً، وعلى مسافة نحو 200 كيلومتر من كراكاس، تلاه بعد 39 ثانية زلزال ثانٍ بقوة 7.5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات، أعقبته نحو عشرين هزة ارتدادية.


وقالت الهيئة الأميركية لرصد الزلازل إن ما حدث يُعد "زلزالاً مزدوجاً"، محذرة من أن تبعاته قد تكون جسيمة، مع ترجيحات بارتفاع حصيلة الضحايا واتساع حجم الأضرار.


وأضافت أن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن، وتحديداً منذ زلزال عام 1900 الذي بلغت قوته 7.7 درجات وتسبب بأضرار كبيرة.


وفي العاصمة كراكاس، وثّق صحافيون عمليات إنقاذ من تحت أنقاض مبانٍ منهارة، حيث جرى انتشال ناجين من الركام، فيما انهار مبنى من 22 طابقاً بالكامل في حي ألتاميرا، وسط نداءات استغاثة من السكان والمتطوعين الذين شاركوا في عمليات البحث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

كأس العالم عاجل السيناريو الأخطر قد يحضر.. مفاجآت في تشكيلة الأرجنتين ضد النشامى

ب

فلسطين الاحتلال يستولي على 464 دونماً شمالي رام الله

ل

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش

ب

عربي ودولي بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية بتاريخها في شهر حزيران

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية يلتقي نظيره في باكو

ا

أخبار محلية الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تطلق مرصداً وطنياً للرصد والتحليل

ب

عربي ودولي ارتفاع حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا

ب

أسواق ومال رغم الهبوط الكبير.. اقتصادي شهير يحذر من شراء الذهب



 
 






الأكثر مشاهدة

 