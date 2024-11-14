ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3365

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، إن عدد الشهداء في لبنان جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 3365 على الأقل، كما بلغ عدد الجرحى والمصابين 14344. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أن 78 شخصا استشهدوا وأصيب 122 أمس الثلاثاء.