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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا

علم لبنان
لبنان
السبت، 26-10-2024 06:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بدئه ارتفعت إلى 2653 شهيدا، 12360جريحا.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي أمس الجمعة على لبنان بلغت 19 شهيدا و108 جرحى.


فيما استُشهد 6 أشخاص، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية على لبنان.

 
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