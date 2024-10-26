ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي أمس الجمعة على لبنان بلغت 19 شهيدا و108 جرحى.
فيما استُشهد 6 أشخاص، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية على لبنان.
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