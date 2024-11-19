ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3516 شهيدا

04:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710657 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3516 شهيدًا و14929 مصابا. اضافة اعلان





وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين أسفرت عن 35 شهيدًا و143 مصابا.