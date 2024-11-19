ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3516 شهيدا

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين أسفرت عن 35 شهيدًا و143 مصابا.
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