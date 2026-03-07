ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية إلى 16 قتيلا

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة إن سلسلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على البلدة أسفرت عن هذه الحصيلة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
كما قالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكتب "مجزرة دموية" في بلدة جبشيت الجنوبية، ارتقى خلالها 6 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة، بعد أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر السبت غارة جوية على أحد المنازل، ودمرته.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر السبت، بوقوع عملية إنزال إسرائيلية في منطقة النبي شيت شرقي لبنان، ترافقت مع رشقات نارية كثيفة في المنطقة.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء البقاع، إضافة إلى إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع مواجهات بين قوة الرضوان التابعة لحزب الله والجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوبي البلاد.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، بدء موجة هجمات إضافية في بيروت، مؤكداً أنه يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
