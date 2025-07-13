ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء إلى 20 قتيلاً و30 مصاباً

11:52 م

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي المقوس شرقي محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى 20 قتيلاً وقرابة 30 مصاباً، وفق ما أفادت به مصادر طبية مساء الأحد، في تطور مقلق للأوضاع الأمنية في المنطقة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية توترات متصاعدة بين مجموعات محلية مسلحة، إثر حادثة سلب على طريق دمشق–السويداء، تبعتها عمليات خطف متبادل أدت إلى تفجّر الوضع الأمني بشكل غير مسبوق في المحافظة.



محافظ السويداء، مصطفى البكور، أكد أن الدولة "لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق"، محذرًا من محاولات تغذية الفتنة، في وقت تواصل فيه الجهات الأمنية جهودها بالتعاون مع الفعاليات المحلية لضبط الأوضاع ومنع انزلاق المحافظة نحو موجة أوسع من العنف.



وكالات