ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "ياجي" في فيتنام إلى 63

ووفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، تسبّب الإعصار في انهيار جسور وإلحاق أضرار بمنشآت عديدة واقتلاع الآف الأشجار، حيث تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم في الساعة.
وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يعد الإعصار "ياجي" أقوى إعصار يضرب شمال فيتنام منذ 30 عاما.
ووصل منسوب مياه الفيضانات، صباح اليوم الثلاثاء، في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد، فيما تم إجلاء آلاف السكان جراء الفيضانات في العاصمة هانوي.
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