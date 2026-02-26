الخميس 2026-02-26 02:55 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 48 قتيلاً

الخميس، 26-02-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "سي إن إن برازيل" بأن عدد قتلى الأمطار الغزيرة في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية ارتفع إلى 48.اضافة اعلان


وجاء في التقرير: "حتى الآن، حصدت الأمطار والفيضانات العنيفة أرواح 48 شخصًا".

وكانت خدمة الحماية المدنية قد أعلنت سابقًا عن سقوط 30 قتيلاً.

وسجل أكبر عدد من الضحايا جراء الانهيارات الطينية في مدينة جويس دي فورا، حيث دُمّر عدد كبير من المنازل.

وفي سياق متواصل، وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم الجمعة.

يذكر أن معظم مناطق البرازيل تشهد ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف الممتد من ديسمبر إلى مارس، حيث تترافق الأمطار الغزيرة مع عواصف رعدية وفيضانات وانهيارات طينية.

روسيا اليوم 
 
 


