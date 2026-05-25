ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تشونغتشينغ الصينية

الإثنين، 25-05-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   واصلت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة تشونغتشينغ الصينية ارتفاعها، مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.


وأفادت وكالة شينخوا الرسمية بأن عدد الضحايا الناجمين عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المدينة الواقعة جنوب غربي الصين ارتفع إلى 9 أشخاص.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مصرع 3 أشخاص فقط، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقا وفقا لآخر التحديثات الصادرة حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت الصيني.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ وجهود إغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة، حيث بدأت العواصف المطرية الشديدة في الهطول على منطقة يونغتشوان في تشونغتشينغ منذ مساء يوم السبت، وسجلت أعلى معدلات هطول للأمطار خلال الليل بواقع 296.6 مليمتر، بينما بلغت أقصى شدة هطول في الساعة الواحدة 103.6 مليمتر.

كما أشارت السلطات لإدارة الطوارئ إلى أن الأمطار الغزيرة طالت 22 منطقة ومحافظة ضمن نطاق المدينة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في 22 نهرا لتتجاوز مستويات الإنذار المبكر من الفيضانات، ما يستدعي استمرار جهود المواجهة والاحتواء.
 
 


