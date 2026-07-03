ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2595 قتيلا

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 حزيران الماضي إلى 2595 قتيلًا.

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