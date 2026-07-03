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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2595 قتيلا

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فنزويلا
 
الجمعة، 03-07-2026 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 حزيران الماضي إلى 2595 قتيلًا.

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وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس، الخميس، إن عدد المصابين بلغ 12 ألفًا و400، لافتة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في منطقة الزلزال، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة.

 
 


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