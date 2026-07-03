ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2595 قتيلا

وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكاس، الخميس، إن عدد المصابين بلغ 12 ألفًا و400، لافتة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في منطقة الزلزال، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة.
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