ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2954 قتيلا

وسجّلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة؛ وتخطّى عدد المصابين 16 ألفا من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 حزيران/يونيو مخلّفة خرابا ودمارا وآلاف المفقودين.
وتسببت إحدى أقوى الهزّات الأرضية التي شهدتها أميركا اللاتينية في تاريخها الحديث في تشريد أكثر من 16 ألف شخص، وانهيار 190 مبنى أغلبيتها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.
وبعد مرور عشرة أيام على الزلزالين اللذين ضربا بقوّة 7,2 و7,5 درجات، تختتم فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين، فيما تكابد عائلات لانتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض.
وغالبا ما يغلَق هامش التحرّك الحيوي لإنقاذ ناجين أحياء بعد 72 ساعة من الكوارث مثل الهزّات الأرضية، لكن عُثر بأعجوبة على بعض الناجين هذا الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
"أكسيوس" نقلا عن ترامب: نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض
-
سي إن إن: خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز
-
تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا
-
عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان
-
رئيس وزراء العراق: لا تهاون مع أي فاسد
-
بزشكيان أبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق
-
رئيس الوزراء البريطاني: رئيس الوزراء القادم لن يتمكن من تقليص وقت السياسة الخارجية
-
أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون