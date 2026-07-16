الخميس 2026-07-16 11:37 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 4829 وفاة

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 4829 وفاة
ارشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنّ حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي تجاوزت 4800 وفاة.اضافة اعلان


وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 حزيران، وخلّفا دمارا كبيرا في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال كراكاس.

وبحسب حصيلة جديدة نشرها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز على منصة (تليغرام)، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 4829 وفاة.

ويواصل عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا في لا غوايرا عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الزلزالين.

ويعيش ما لا يقل عن 20 ألفا و857 منكوبا في مخيمات مكتظة، تفتقر في غالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.
 
 


gnews

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