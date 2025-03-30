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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 1644

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جانب من أضرار الزلزال
 
الأحد، 30-03-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار أخيرا إلى 1644 شخصا و3408 أصابات، وفق ما أعلن فريق المعلومات التابع لمجلس إدارة الدولة في البلاد، اليوم الأحد.

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وبحسب وكالة (شينخوا) الصينية، ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا يوم الجمعة الماضي، وكانت مناطق ماندالاي، وباغو، وماغواي، وولاية شان الشمالية الشرقية، وساغاينغ، وناي بي تاو، من بين الأكثر تضررا.

 

بترا

 
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