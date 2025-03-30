ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 1644

وبحسب وكالة (شينخوا) الصينية، ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا يوم الجمعة الماضي، وكانت مناطق ماندالاي، وباغو، وماغواي، وولاية شان الشمالية الشرقية، وساغاينغ، وناي بي تاو، من بين الأكثر تضررا.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد .. الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال
-
مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام
-
حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل
-
مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان
-
وزراء الحكومة السورية الجديدة (أسماء)
-
حزب الله: إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان تجاوز كل حد
-
قائد الجيش السوداني: السلام ممكن إذا وضعت قوات الدعم السريع سلاحها
-
زيلينسكي: روسيا لم ترد بشكل مناسب على مقترح الهدنة لغياب "ضغط حقيقي"