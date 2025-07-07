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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية إلى 78 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية إلى 78 قتيلا
تكساس
 
الإثنين، 07-07-2025 02:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في تكساس أن حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة ارتفعت إلى 78 قتيلا.اضافة اعلان


وقال لاري ليثا قائد الشرطة في مقاطعة كير الأكثر تضررا إن 68 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم 28 طفلا. وكان غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس قد أشار في مؤتمر صحافي سابق إلى تسجيل عشر وفيات في مقاطعات مجاورة.
 
 
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