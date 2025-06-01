ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 151 قتيلاً

وقال مدير الإعلام في وكالة إدارة الطوارئ بولاية النيجر إبراهيم عودو حسيني، لوكالة رويترز أمس السبت، إن الحصيلة الجديدة تمثل ارتفاعاً عن العدد السابق الذي بلغ 117 قتيلاً أول أمس الجمعة.
وأضاف حسيني أن أكثر من 500 أسرة تضررت من الفيضانات، في حين تجاوز عدد النازحين 3 آلاف شخص.
ووقعت الفيضانات في بلدة موكوا الواقعة وسط ولاية النيجر مساء الأربعاء الماضي، واستمرت حتى صباح الخميس. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الطين والركام عن جثث الضحايا.
وتشهد نيجيريا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي. وشهدت البلاد في عام 2022 أسوأ موجة فيضانات منذ أكثر من عقد، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وتشريد نحو 1.4 مليون، إضافة إلى تدمير 440 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
الجزيرة
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