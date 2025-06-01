الأحد 2025-06-01 02:39 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 151 قتيلاً

الفيضانات شردت الآلاف في نيجيريا
الفيضانات شردت الآلاف في نيجيريا
 
الأحد، 01-06-2025 02:18 م
الوكيل الإخباري- قالت السلطات في نيجيريا إن عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية النيجر هذا الأسبوع ارتفع إلى 151 قتيلاً، وقد أُجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.اضافة اعلان


وقال مدير الإعلام في وكالة إدارة الطوارئ بولاية النيجر إبراهيم عودو حسيني، لوكالة رويترز أمس السبت، إن الحصيلة الجديدة تمثل ارتفاعاً عن العدد السابق الذي بلغ 117 قتيلاً أول أمس الجمعة.

وأضاف حسيني أن أكثر من 500 أسرة تضررت من الفيضانات، في حين تجاوز عدد النازحين 3 آلاف شخص.
ووقعت الفيضانات في بلدة موكوا الواقعة وسط ولاية النيجر مساء الأربعاء الماضي، واستمرت حتى صباح الخميس. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الطين والركام عن جثث الضحايا.

وتشهد نيجيريا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي. وشهدت البلاد في عام 2022 أسوأ موجة فيضانات منذ أكثر من عقد، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وتشريد نحو 1.4 مليون، إضافة إلى تدمير 440 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

لا4ث

طب وصحة مكملات غذائية قد تضرّ بصحتك إذا تناولتها دون استشارة طبية

5قفب

طب وصحة تورم تحت الإبط.. إليك الأسباب

ف

فن ومشاهير دولة عربية تسحب جنسية إعلامي شهير... ما القصة؟ صورة

للاب

فن ومشاهير حسناء تايلاندية تنتزع لقب ملكة جمال العالم 2025 - فيديو

الفيضانات شردت الآلاف في نيجيريا

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 151 قتيلاً

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمين عمّان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك



 
 





الأكثر مشاهدة