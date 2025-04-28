ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأميركي على صنعاء

11:42 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في الحكومة التي يديرها الحوثيون إن حصيلة القصف الأميركي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بصنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا -بينهم نساء وأطفال- و4 مصابين. اضافة اعلان





وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 8 أشخاص في الغارة التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.