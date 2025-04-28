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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأميركي على صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في الحكومة التي يديرها الحوثيون إن حصيلة القصف الأميركي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بصنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا -بينهم نساء وأطفال- و4 مصابين.اضافة اعلان


وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 8 أشخاص في الغارة التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.
 
gnews

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