ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16

وأشار الدفاع المدني عبر منصة إكس إلى انتشال امرأة من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، فجر اليوم الأحد، جراء انفجار في محل للخردوات تحت المبنى أمس السبت، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 16 ضحية، بينهم 5 نساء و5 أطفال.
كذلك، لفت الدفاع المدني إلى إصابة 18 مدنيًا، بينهم 6 أطفال، موضحًا أن هذه "حصيلة غير نهائية"، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض منذ أكثر من 13 ساعة متواصلة.
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