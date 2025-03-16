 
الأحد 2025-03-16 10:41 ص
 




            

        








    

        

        

            ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللاذقية إلى 16
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                من اللاذقية - أرشيفية
            
                

                    من اللاذقية - أرشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:48 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  ارتفع عدد ضحايا انفجار مبنى في مدينة اللاذقية، غرب سوريا، السبت، إلى 16 قتيلًا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني السوري، الأحد.اضافة اعلان


وأشار الدفاع المدني عبر منصة إكس إلى انتشال امرأة من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، فجر اليوم الأحد، جراء انفجار في محل للخردوات تحت المبنى أمس السبت، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 16 ضحية، بينهم 5 نساء و5 أطفال.

كذلك، لفت الدفاع المدني إلى إصابة 18 مدنيًا، بينهم 6 أطفال، موضحًا أن هذه "حصيلة غير نهائية"، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض منذ أكثر من 13 ساعة متواصلة.

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