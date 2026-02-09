ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في طرابلس إلى 14 وفاة

01:51 م

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى سكني على رؤوس قاطنيه في مدينة طرابلس شمال لبنان، الأحد، إلى 14 شخصًا، في حصيلة نهائية أعلنتها أجهزة الطوارئ، الاثنين، مع انتهاء عمليات البحث، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين. اضافة اعلان





وانهار عصر الأحد مبنى قديم مؤلف من قسمين، يضم كل منهما ست شقق، بينما كان 22 من قاطنيه داخله، في حي باب التبانة، الذي يُعد من الأكثر فقرًا في طرابلس، ثاني كبرى مدن البلاد، وإحدى المدن الأكثر فقرًا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.



وأعلن المدير العام للدفاع المدني عماد خريش لصحافيين من أمام المبنى: "انتهت مبدئيًا عمليات البحث والإنقاذ"، مشيرًا إلى إنقاذ ثمانية سكان "على قيد الحياة، بينما توفي 14 ضحية للأسف".



وعملت السلطات، الأحد، على إخلاء المباني المجاورة خوفًا من انهيارها، بينما عملت فرق من الدفاع المدني وهيئات إنقاذ طيلة الليل على البحث عن الضحايا، وفق ما شاهد مصور لوكالة فرانس برس.



وأعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، الأحد، المدينة "منكوبة"، بسبب العدد الكبير من الأبنية الآيلة للسقوط، ما يهدد حياة الآلاف من السكان، نتيجة سنوات من الإهمال.



ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن الملف "يتجاوز قدرات بلدية طرابلس".



وجاءت الفاجعة بعد انهيار مبنى آخر في المدينة أواخر الشهر الماضي، أسفر عن وفاة شخصين.



وأعلنت السلطات حينها أن "105 مبانٍ، وفق إحصاء بلدية طرابلس، بحاجة إلى توجيه إنذارات فورية إلى قاطنيها" لإخلائها.



وينتشر في لبنان العديد من المباني المأهولة بالسكان، رغم أنها متداعية أو آيلة للسقوط، وقد بُني العديد منها بشكل غير قانوني، لا سيما خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، أو أُضيفت طبقات إليها من دون ترخيص.



وسُجلت انهيارات أبنية في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد، مع تراخي السلطات في أحيان كثيرة في الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية للأبنية والتصدي للمخالفات، وعجزها عن إيجاد حلول جذرية.



وحثّت منظمة العفو الدولية، عام 2024، السلطات اللبنانية على إجراء مسح ميداني شامل "على وجه السرعة لتقييم سلامة المباني في جميع أنحاء البلاد".



وحذّرت حينها، خصوصًا، من الوضع في طرابلس، حيث يقطن "آلاف الأشخاص... في أبنية غير آمنة"، عقب وقوع زلزال مدمّر في تركيا وسوريا في شباط 2023، ألحق أضرارًا بعدد من الأبنية في لبنان.

