ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية سودانية إلى 46 قتيلا و10 جرحى

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه جرى الانتهاء من عمليات الحصر النهائي ورفع الأنقاض من المنازل التي تضررت جراء سقوط الطائرة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق عن تحطم الطائرة خلال إقلاعها من المطار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.
ولم تذكر المصادر الرسمية تفاصيل إضافية حول أسباب الحادث أو طراز الطائرة المنكوبة.
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