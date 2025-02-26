ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية سودانية إلى 46 قتيلا و10 جرحى

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحصيلة النهائية لحادث تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا شمال أم درمان في ولاية الخرطوم، بلغت 46 قتيلاً و10 جرحى.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه جرى الانتهاء من عمليات الحصر النهائي ورفع الأنقاض من المنازل التي تضررت جراء سقوط الطائرة.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق عن تحطم الطائرة خلال إقلاعها من المطار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.