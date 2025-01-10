ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق مدينة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص

وتواصل حرائق الغابات الهائلة محاصرة لوس أنجلوس من عدة جبهات، وتقترب النيران من هوليوود، رمز صناعة السينما الأميركية، بعد اندلاع حريق جديد في التلال المحيطة بهوليوود بوليفارد وممشى المشاهير.
وأمرت السلطات الأمريكية بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص، في ظل الرياح العاتية والجافة التي ساعدت في انتشار النيران عبر الأراضي القاحلة التي لم تشهد أمطارا منذ أشهر.
وشوهد من الجو الحريق بين سانتا مونيكا وماليبو على الجانب الغربي من المدينة وآخر هائلا في الشرق بالقرب من باسادينا.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية، حذرت من استمرار الرياح القوية، متوقعة أن تصل سرعتها إلى 35 ميلا في الساعة خلال الليل، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الحرائق.
بترا
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