ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بفندق تركي إلى 78

وبحسب وكالة "يورنيوز" الإخبارية، قالت الوزارة اليوم الخميس، إن أعمال التعرف على هويات الضحايا قد انتهت، في حين أكد رئيس غرفة الهندسة المعمارية في أنقرة ديريا باسيلماز أن المبنى كان به درج واحد فقط يعمل كمخرج طوارئ لكنه ليس "متوافقا مع المعايير".
وتم القبض على 11 شخصا بينهم نائب رئيس بلدية بولو ورئيس الإطفاء في المدينة ومالك فندق "جراند كارتال" ومديره العام ومسؤول الكهرباء، منذ أول أمس الثلاثاء كجزء من تحقيق تجريه السلطات.
وتضاعفت اتهامات الإهمال منذ ذلك الحين، حيث أشار الناجون والخبراء إلى أن نظام إنذار الحريق في الفندق المكون من 12 طابقا لم يكن يعمل.
يذكر أن محافظ "بولو" عبد العزيز أيدين كان أعلن في وقت سابق، أن الحريق اندلع في منطقة المطعم بالفندق، وأنه تم الدفع برجال الإطفاء ووحدات الاستجابة للكوارث والفرق الطبية المدعومة بطائرات هليكوبتر إلى موقع الحريق، وتمكنت السلطات من إجلاء نحو 230 شخصا من الفندق، وتم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
بترا
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