 
الخميس 2025-01-23 03:27 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بفندق تركي إلى 78

من موقع حريق الفندق
من موقع حريق الفندق
الخميس، 23-01-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة العدل التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في محافظة "بولو" شمال البلاد إلى 78 قتيلا.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "يورنيوز" الإخبارية، قالت الوزارة اليوم الخميس، إن أعمال التعرف على هويات الضحايا قد انتهت، في حين أكد رئيس غرفة الهندسة المعمارية في أنقرة ديريا باسيلماز أن المبنى كان به درج واحد فقط يعمل كمخرج طوارئ لكنه ليس "متوافقا مع المعايير".

وتم القبض على 11 شخصا بينهم نائب رئيس بلدية بولو ورئيس الإطفاء في المدينة ومالك فندق "جراند كارتال" ومديره العام ومسؤول الكهرباء، منذ أول أمس الثلاثاء كجزء من تحقيق تجريه السلطات.

وتضاعفت اتهامات الإهمال منذ ذلك الحين، حيث أشار الناجون والخبراء إلى أن نظام إنذار الحريق في الفندق المكون من 12 طابقا لم يكن يعمل.

يذكر أن محافظ "بولو" عبد العزيز أيدين كان أعلن في وقت سابق، أن الحريق اندلع في منطقة المطعم بالفندق، وأنه تم الدفع برجال الإطفاء ووحدات الاستجابة للكوارث والفرق الطبية المدعومة بطائرات هليكوبتر إلى موقع الحريق، وتمكنت السلطات من إجلاء نحو 230 شخصا من الفندق، وتم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

قا

المرأة والجمال كيف تستعد للعمليات التجميلية وتضمن أفضل نتائج؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة": ورشة "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية

ت

عربي ودولي سيارتو: الاتصالات بين بوتين وترامب تعطي أملا بتسوية الأزمة الأوكرانية

هيئة تنظيم الطيران المدني

أخبار محلية اختتام دورة "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة"

فت

المرأة والجمال هل يمكن للشعر أن ينمو بسرعة؟ نصائح لزيادة سرعة نمو الشعر

آثار حرق المنازل في مخيم جنين

فلسطين الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين

ا

فلسطين سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لمحاولة اقتحام مخيم جنين

لاب

المرأة والجمال طرق طبيعية لتفتيح البشرة



 




الأكثر مشاهدة