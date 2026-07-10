ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3,889 قتيلا

وأُصيب قرابة 17 ألف شخص جراء الزلزالين اللذين وقعا في 24 حزيران وبلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجة، في حين فقد قرابة 18 ألف شخص آخرين منازلهم.
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