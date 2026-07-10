ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3,889 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين إلى 3,889 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد تقرير رسمي .

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