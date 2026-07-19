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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5119 وفاة

فنزويلا
فنزويلا
 
الأحد، 19-07-2026 07:39 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5,119 وفاة، وذلك وفقا لإحصائية رسمية صدرت السبت.اضافة اعلان


وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 حزيران، وخلّفا دمارا كبيرا في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال كراكاس.

أما عدد المصابين فقد ظل ثابتا عند 16,740 شخصا، وفقا للمعلومات التي نشرها رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز عبر تطبيق تليغرام.

وفي لا غوايرا، تتواصل عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.

ولم تقدم السلطات الفنزويلية أي تقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين ما يزالون في عداد المفقودين.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت، بأن نحو 7 ملايين شخص ربّما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف وفاة وعشرات آلاف المفقودين.
 
 


gnews

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