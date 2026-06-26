ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا، ليل أول أمس الأربعاء، إلى 235 قتيلًا، فيما تلقى أكثر من 4300 مصاب الرعاية الطبية.

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وقال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، ونقلتها وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة، إن نحو 235 شخصًا وصلوا إلى المستشفيات وفارقوا الحياة فور وصولهم إلى المرافق الطبية، لافتًا إلى أن ولاية لا غوايرا، ما تزال الأكثر تضررًا، إذ سجلت أعلى عدد من القتلى والمصابين.



وأشار وزير الصحة الفنزويلي إلى أن السلطات فعّلت فور وقوع الزلزال، منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، ودفعت بأكثر من 5 آلاف من الكوادر الطبية، بينهم أكثر من 1200 طبيب، إلى المناطق المنكوبة، إلى جانب مشاركة المستشفيات الخاصة في جهود الإغاثة.



كما أكد ألفارادو نشر مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص والصليب الأحمر الفنزويلي في ولاية لا غوايرا لتعزيز القدرة على علاج المصابين.