ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 قتيلا

وقال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، ونقلتها وكالات أنباء عالمية اليوم الجمعة، إن نحو 235 شخصًا وصلوا إلى المستشفيات وفارقوا الحياة فور وصولهم إلى المرافق الطبية، لافتًا إلى أن ولاية لا غوايرا، ما تزال الأكثر تضررًا، إذ سجلت أعلى عدد من القتلى والمصابين.
وأشار وزير الصحة الفنزويلي إلى أن السلطات فعّلت فور وقوع الزلزال، منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، ودفعت بأكثر من 5 آلاف من الكوادر الطبية، بينهم أكثر من 1200 طبيب، إلى المناطق المنكوبة، إلى جانب مشاركة المستشفيات الخاصة في جهود الإغاثة.
كما أكد ألفارادو نشر مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص والصليب الأحمر الفنزويلي في ولاية لا غوايرا لتعزيز القدرة على علاج المصابين.
وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل أول أمس الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأميركي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل غروسي: اتفاق واشنطن وطهران يتيح لمفتشينا الوصول للمواقع النووية الإيرانية
-
اليابان تجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار ميكالا
-
حزب الله: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار
-
مساعدات أميركية ب150 مليون دولار بعد زلزالي فنزويلا
-
بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية بتاريخها في شهر حزيران
-
ارتفاع حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا
-
طالبان تحظر على مسؤولي الحكومة الأفغانية استخدام الهواتف الذكية
-
إصابة سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر