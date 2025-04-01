ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا.

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ونقل التلفزيون في ميانمار اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء مين أونغ هلاينغ، نبأ تأكيد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا، فيما فُقد أكثر من 441 شخصًا.