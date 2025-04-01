ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا

ونقل التلفزيون في ميانمار اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء مين أونغ هلاينغ، نبأ تأكيد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد إلى 2719 قتيلًا و4521 جريحًا، فيما فُقد أكثر من 441 شخصًا.
وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب ميانمار في منتصف نهار الجمعة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة نايبيداو، وثاني أكبر مدن البلاد ماندالاي.
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