ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب بالكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلاً

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القارب الخشبي المسمى "HB كونغولو"، والذي كان يقل نحو 400 راكب، قد انقلب بعد اندلاع حريق على متنه مساء الثلاثاء الماضي بالقرب من بلدة مبانداكا، أثناء رحلته من ميناء ماتانكومو إلى منطقة بولومبا.
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