ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب بالكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلاً

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في نهر الكونغو شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت،إلى 148 قتيلاً، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

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