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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب بالكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلاً

الكونغو
الكونغو
 
السبت، 19-04-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في نهر الكونغو شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت،إلى 148 قتيلاً، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القارب الخشبي المسمى "HB كونغولو"، والذي كان يقل نحو 400 راكب، قد انقلب بعد اندلاع حريق على متنه مساء الثلاثاء الماضي بالقرب من بلدة مبانداكا، أثناء رحلته من ميناء ماتانكومو إلى منطقة بولومبا.

 
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